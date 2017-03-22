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Госдеп предлагает перенести встречу глав МИД стран-членов НАТО

22.03.2017 02:35
Глава Госдепартамента не попадает на встречу министров 5-6 апреля, но готов приехать, если встречу перенесут
Госдеп предлагает перенести встречу глав МИД стран-членов НАТО
Рекс Тиллерсон

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон готов приехать на встречу глав МИД стран-членов НАТО, если ее перенесут. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам спикера Госдепартамента Марка Тонера, Вашингтон предложил другие даты.

В НАТО сказали, что контактируют по этому вопросу с Госдепартаментом, но один из чиновников отметил, что в альянсе все решения принимаются консенсусом всех 28 стран-членов.

Тиллерсон намерен пропустить первую для него как главы Госдепа встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО 5-6 апреля, чтобы принять в Штатах китайского лидера Си Цзиньпина, после чего отправится с визитом в Москву. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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