Госдеп предлагает перенести встречу глав МИД стран-членов НАТО

Глава Госдепартамента не попадает на встречу министров 5-6 апреля, но готов приехать, если встречу перенесут

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон готов приехать на встречу глав МИД стран-членов НАТО, если ее перенесут. Об этом сообщает Радио Свобода.



По словам спикера Госдепартамента Марка Тонера, Вашингтон предложил другие даты.



В НАТО сказали, что контактируют по этому вопросу с Госдепартаментом, но один из чиновников отметил, что в альянсе все решения принимаются консенсусом всех 28 стран-членов.

Тиллерсон намерен пропустить первую для него как главы Госдепа встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО 5-6 апреля, чтобы принять в Штатах китайского лидера Си Цзиньпина, после чего отправится с визитом в Москву.

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