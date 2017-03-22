Шварценеггер высмеял падение рейтинга Трампа в США: видео

Во время президентской гонки Дональд Трамп посмеивался над рейтингами актера, поддерживавшего Хиллари Клинтон; теперь пришел черед Шварценеггера

Бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер пошутил по поводу "соревнования рейтингов" - его и президента США Дональда Трампа, потроллив американского лидера его же словами. Видеоролик с обращением голливудского актера был опубликован вчера, 22 марта, в микроблоге Twitter.

Ранее социологический опрос показал , что рейтинг одобрения американцами деятельности Трампа на президентском посту находится на рекордно низкой отметке - 37%.





"Ну что, Дональд, вот и рейтинги, - и ты увяз. Вау! Теперь ты в пределах тридцати (процентов, - ред.). А чего ты ожидал? Имею в виду, когда ты отменял программы послешкольного образования для детей и забирал еду на колесах у бедных? Это совсем не то, что ты называешь "сделать Америку великой снова", - заявил он.



