Шварценеггер высмеял падение рейтинга Трампа в США: видео
22.03.2017 10:32
Во время президентской гонки Дональд Трамп посмеивался над рейтингами актера, поддерживавшего Хиллари Клинтон; теперь пришел черед Шварценеггера
Арнольд Шварценеггер (фото - ЕРА)
Бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер пошутил по поводу "соревнования рейтингов" - его и президента США Дональда Трампа, потроллив американского лидера его же словами. Видеоролик с обращением голливудского актера был опубликован вчера, 22 марта, в микроблоге Twitter.
Ранее социологический опрос показал, что рейтинг одобрения американцами деятельности Трампа на президентском посту находится на рекордно низкой отметке - 37%.
"Ну что, Дональд, вот и рейтинги, - и ты увяз. Вау! Теперь ты в пределах тридцати (процентов, - ред.). А чего ты ожидал? Имею в виду, когда ты отменял программы послешкольного образования для детей и забирал еду на колесах у бедных? Это совсем не то, что ты называешь "сделать Америку великой снова", - заявил он.
Hey, @realDonaldTrump, I have some advice. See you at Hart Middle School? Here's more info about #afterschool: https://t.co/NOgdhBHyyp pic.twitter.com/NQI2OdVqtF- Arnold (@Schwarzenegger) 21 марта 2017 г.
В начале года Трамп хвастался в Twitter тем, что его рейтинги лучше, чем у телешоу Шварценеггера, причем в тех же словах - "Вау, вот и рейтинги, и Шварценеггер увяз".
Республиканец сыронизировал тогда из-за того, что актер активно поддерживал его соперницу по выборам Хиллари Клинтон.
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