Белый дом: Трамп не знал о работе Манафорта на РФ
Президент США Дональд Трамп не знал о работе экс-главы своего избирательного штаба Пола Манафорта на российского миллиардера Олега Дерипаску. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
По словам Спайсера, предположить, что Трамп знал о работе Манафорта 10 лет назад - это "немного безумно".
"Его наняли на работу и он ее делал", - добавил пресс-секретарь.
Ранее сегодня сообщалось, что, согласно информации агентства Associated Press, Манафорт и Дерипаска сотрудничали как минимум до 2009 года и Манафорт продвигал в США интересы президента России Владимира Путина.
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