Белый дом: Трамп не знал о работе Манафорта на РФ

По словам пресс-секретаря Белого дома, президент США не знал о работе Манфорта на российского миллиардера

Президент США Дональд Трамп не знал о работе экс-главы своего избирательного штаба Пола Манафорта на российского миллиардера Олега Дерипаску. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

По словам Спайсера, предположить, что Трамп знал о работе Манафорта 10 лет назад - это "немного безумно".

"Его наняли на работу и он ее делал", - добавил пресс-секретарь.

Ранее сегодня сообщалось, что, согласно информации агентства Associated Press, Манафорт и Дерипаска сотрудничали как минимум до 2009 года и Манафорт продвигал в США интересы президента России Владимира Путина.

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