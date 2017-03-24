Нападение на Росгвардию в Чечне: шестеро военных погибли

Все нападавшие на часть Росгвардии в Чечне были убиты, заявляют в России

Шесть "боевиков" ночью совершили нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне. Погибли шесть военнослужащих РФ, убиты все нападавшие, сообщает агентство Би-би-си со ссылкой на российский национальный антитеррористический комитет.

По данным российского ведомства, боевики попытались проникнуть на территорию военного городка. У них якобы было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них - "муляжи поясов смертников".

По неподтвержденной официально информации, в результате боев пострадали еще как минимум три сотрудника Росгвардии: один из них получил ранение в голову, его состояние тяжелое, двое других получили огнестрельные ранения в ноги.

Кроме того, российские информагентства со ссылкой на источники сообщали, что всего в нападении участвовали восемь боевиков, и двум из них удалось скрыться. Официально эта информация не подтверждена.

Сейчас район, в котором произошел бой, блокирован.

В агентстве напомнили, что одним из крупнейших за последние годы нападений боевиков в Чечне стала атака членов запрещенной в России экстремистской группировки Имарат Кавказ на Грозный в декабре 2014 года. Тогда погибли 14 полицейских, более 30 получили ранения.

Росгвардия была создана весной прошлого года, и должна была выполнять на Северном Кавказе функйии МВД. Структура напрямую подчиняется президента РФ. Некоторые эксперты считают, что Путин создал силовую структуру, главная цель которой - защита власти в случае дестабилизации обстановки в стране.

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