В Риме встречаются лидеры ЕС: Великобритания отсутствует

Страны подпишут новую декларацию в честь договора 1957 года, положившего начало созданию ЕС

Лидеры 27 стран Евросоюза, кроме Великобритании, встретились в Риме, чтобы отметить 60-ю годовщину со дня подписания Римского договора. Об этом сообщает ВВС.

Страны подпишут новую декларацию в честь договора 1957 года, положившего начало созданию ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отсутствует на саммите. В среду она планирует начать процедуру Brexit.

Накануне вечером лидеров ЕС принял папа Франциск. В своей речи он сказал, что все люди рискуют умереть, если они не осмотрительны относительно будущего, и таким образом призвал ЕС встречать будущее с новой силой.

Он призвал к солидарности и предостерег от веры в обещания популистов касательно "ложных форм безопасности".

Вчера глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕК выставит Великобритании счет за Brexit в размере около 50 млрд фунтов стерлингов ($62 млрд).

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