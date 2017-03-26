В США неизвестные устроили стрельбу в ночном клубе
В ночном клубе в городе Цинциннати в штате Огайо неизвестные вооруженные люди открыли огонь по посетителям в ночь с субботы на воскресенье, передает Би-би-си.
Погиб один человек, не менее 14 ранены, многие из них тяжело. Инцидент произошел в ночном клубе "Камео".
По словам местного шефа полиции Пола Ньюдигейта, полиция ведет расследования обстоятельств происшествия.
Выстрелы в помещении наполненного посетителями ночного клуба начались около часа ночи по местному времени. По данным полиции, в клубе находились сотни людей.
По словам капитана полиции Кимберли Уильямса, стрелявшие, которых было двое, до сих находятся не свободе и у полиции нет их описания. Свидетели неохотно дают показания, сообщила она.
В клубе "Камео" в прошлом случались неприятности, сказала Уильямс, но ничего столь масштабного не происходило.
6 января 2017 года несколько человек погибли и девятеро ранены в результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейл в американской Флориде.
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