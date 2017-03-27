В Москве Навальный получил 15 суток за сопротивление полиции
Тверской районный суд Москвы отправил оппозиционного политика Алексея Навального под арест на 15 суток, признав его виновным в неподчинении сотрудникам правоохранительных органов во время протестной акции, прошедшей в Москве в воскресенье. Об этом сообщает Би-би-си.
По второму административному протоколу - о нарушении правил проведения массовых мероприятий - политика оштрафовали на 20 тысяч рублей. Сам он заявил, что не считает себя виновным.
Первым был рассмотрен протокол о нарушении правил проведения массовых мероприятий. После этого судья Алеся Орехова сразу перешла к рассмотрению второго административного дела, хотя защита политика не была к этому готова.
Адвокат Навального Ольга Михайлова ответила на это, что суд таким образом нарушает право Навального на защиту и целенаправленно хочет вынести приговор об аресте на 15 суток сегодня. В связи с этим адвокат потребовала отвода судьи, но получила отказ.
Защита также попросила допросить свидетелей задержания Навального, уже находившихся в зале суда - его пресс-секретаря Киру Ярмыш и юриста фонда Ивана Жданова. Судья отклонила и это ходатайство.
По словам судьи, при задержании оппозиционер вырывался, отталкивал сотрудников полиции, упирался руками и ногами. Навальный это отрицает.
26 марта Навального задержали до рассмотрения дела об административном правонарушении.
В Москве в этот же день проходила несогласованная акция против коррупции.
По данным СМИ, поводом для проведения митингов стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о премьер-министре РФ Дмитрие Медведеве.
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