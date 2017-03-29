Премьер Британии официально запустила Brexit

Мэй подписала письмо-уведомление в Европейский Союз, которое официально начинает выход Британии из состава ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, направленное в Европейский Союз и оповещающее его о выходе Британии из состава. Тем самым Мэй использовала 50-ю статью Лиссабонского договора и запустила процесс Brexit. Об этом сообщает Би-би-си.

Письмо будет доставлено главе Европейского совета Дональду Туску.

28 марта парламент Шотландии поддержал инициативу о проведении референдума о независимости до того, как Великобритания покинет ЕС.

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