Премьер Британии официально запустила Brexit
29.03.2017 02:55
Мэй подписала письмо-уведомление в Европейский Союз, которое официально начинает выход Британии из состава ЕС
Фото: ЕРА
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, направленное в Европейский Союз и оповещающее его о выходе Британии из состава. Тем самым Мэй использовала 50-ю статью Лиссабонского договора и запустила процесс Brexit. Об этом сообщает Би-би-си.
Письмо будет доставлено главе Европейского совета Дональду Туску.
28 марта парламент Шотландии поддержал инициативу о проведении референдума о независимости до того, как Великобритания покинет ЕС.
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