USD:  26.90  27.16   EUR:  28.95  29.47  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Тактическая группа НАТО в Эстонии получила французские танки

29.03.2017 16:35
В первой половине апреля в Эстонию прибудут французские военнослужащие, которые останутся там служить в течение восьми месяцев
Тактическая группа НАТО в Эстонии получила французские танки
Фото: EPA

На военную базу в Тапа в Эстонии прибыла последняя партия бронетехники для тактической группы НАТО из Франции. Об этом сообщает Эстонское телевидение.

Франция разместит в Эстонии 300 военнослужащих, танки Leclerc, боевые машины пехоты VBCI и бронемашины VAB. Сейчас в Эстонии находятся 50 французских военнослужащих, остальной личный состав прибудет в первой половине апреля.

Французские военные будут служить в Тапа в течение восьми месяцев, а затем им на смену придут датские солдаты.
Ранее на военную базу в Тапа прибыли 800 солдат Великобритании, танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, самоходные гаубицы AS90 и бронемашины.

Всего на базе в Тапа разместится 1200 военнослужащих тактической группы НАТО.

18 марта 2017 года В Эстонию прибыло первое подразделение объединенной оперативной группы войск НАТО, которая создается в балтийских странах и Польше для сдерживания РФ.

Читайте также: Литва просит помощи НАТО для стран Балтии из-за военных учений РФ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 