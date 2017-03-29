Тактическая группа НАТО в Эстонии получила французские танки
На военную базу в Тапа в Эстонии прибыла последняя партия бронетехники для тактической группы НАТО из Франции. Об этом сообщает Эстонское телевидение.
Франция разместит в Эстонии 300 военнослужащих, танки Leclerc, боевые машины пехоты VBCI и бронемашины VAB. Сейчас в Эстонии находятся 50 французских военнослужащих, остальной личный состав прибудет в первой половине апреля.
Французские военные будут служить в Тапа в течение восьми месяцев, а затем им на смену придут датские солдаты.
Ранее на военную базу в Тапа прибыли 800 солдат Великобритании, танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, самоходные гаубицы AS90 и бронемашины.
Всего на базе в Тапа разместится 1200 военнослужащих тактической группы НАТО.
18 марта 2017 года В Эстонию прибыло первое подразделение объединенной оперативной группы войск НАТО, которая создается в балтийских странах и Польше для сдерживания РФ.
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