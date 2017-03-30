Российский режиссер об РФ: Мы значительно хуже Северной Кореи
Россия не похожа на Северную Корею - она значительно хуже. Об этом заявил российский режиссер Виталий Манский во время получения премии Ника.
"Да, действительно в Северной Корее абсолютно нет свободы, абсолютно нет смысла жизни. Да, мы еще не такие. Но они в Северной Корее… Им эта страна досталась, они родились в ней, приняли ее такой, они ее не могут изменить. А мы-то, друзья мои, нашу страну сами просрали, понимаете?", - сказал Манский.
В 2015 году Манский снял фильм "В лучах солнца" о жизни в КНДР. Съемки проходили под надзором местных властей, однако режиссеру все же удалось показать настоящую реальность Северной Кореи.
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