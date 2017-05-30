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Мэй готова провести Brexit и без соглашения с ЕС

30.05.2017 05:24
Премьер Британии готова отказаться от переговоров и последующего соглашения с Евросоюзом, если "будет вынуждена"
Мэй готова провести Brexit и без соглашения с ЕС
Тереза Мэй (фото - ЕРА)

Премьер-министр Британии Тереза Мэй готова отказаться от переговоров с Европейским Союзом о Brexit и от последующего соглашения с ЕС. Об этом сообщает Reuters.

По словам Мэй, она откажется от переговоров, если "будет вынуждена". 

"Мы будем продолжать переговоры, чтобы подписать хорошее соглашение, но, как я уже говорила, лучше пусть не будет никакого соглашения, чем плохое", - сказала она.

Иного мнения придерживается соперник Мэй на предстоящих парламентских выборах в Британии Джереми Корбин. Он заявил, что, в случае победы на выборах, обязательно достигнет соглашения с ЕС.

Соглашение между Британией и ЕС станет основой регулирования торговых и дипломатических отношений после Brexit.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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