Писатель Ерофеев: Россия - это сад фиговых листков

Писатель Виктор Ерофеев считает, что в России с каждым годом ситуация ухудшается, закручиваются гайки, страна превратилась в потемкинскую деревню

Российский писатель Виктор Ерофеев считает, что цензура в РФ всеобъмлеющая, но одновременно неуловимая. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle, комментируя обыски в квартире режиссера Кирилла Серебренникова и Гоголь-центре.

"Ситуация довольно мутная. Трудно найти человека в России, который бы четко ее описал. Я думаю что тех, кого устраивает это безобразие, они сами не понимают, частью чего они являются", - сказал Ерофеев.

По его словам, с каждым полугодием в РФ становится все хуже и хуже.

"То тут прорвется труба цензуры, и обольет это пространство, и этот прорыв устраивается специально", - подчеркнул Ерофеев.

Он назвал обыски в Гоголь-центре эпизодом гражданской войны.

"Это был эпизод гражданской войны. Идет гражданская война между Россией, которая хочет быть частью Европы и Россией, которая хочет принадлежать самой себе", - сказал Ерофеев.

"Россия - это потемкинская деревня. Сад фиговых листков, здесь дело не в том, что ты делаешь. Дело в том, каким инструментом ты можешь явиться. Ты можешь явиться инструментом репрессии, можешь явиться инструментом наказания. Как ты хочешь - ты не поступишь, тебя повернут таким образом, как они хотят. И это надо иметь в виду, и это самое страшное, потому что ты не принадлежишь самому себе", - считает писатель.

Он добавил, что лично чувствует закручивание гаек.

"Чувствую, конечно, я понимаю, то сейчас пришло время защищать свой талант от страшных ветров. Пришло время задуматься над этими печальными вопросами", - уточнил Ерофеев.

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