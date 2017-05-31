Связи с РФ: адвоката и советника Трампа просят дать показания

Конгресс вызвал адвоката и экс-советника Дональда Трампа для показаний о связях с Россией

Комитет Палаты представителей Конгресса США по вопросам разведки вызвал для дачи показаний личного адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, а также экс-советника кампании Трампа 2016 года Бориса Эпштейна. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Комитет попросил Эпштейна добровольно предоставить информацию. Он заявил, что направил вопросы комитету, чтобы лучше понять, будут ли его показания полезными.

Эпштейн, выросший в Москве, некоторое время работал в пресс-службе Белого дома. Он покинул должность в марте.

Коэн же заявил, что отклонил просьбу Конгресса о предоставлении свидетельств.

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