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В бывшей квартире Джона Леннона в Ливерпуле нашли три трупа

31.05.2017 15:07
По подозрению в убийстве задержан 30-летний мужчина
В бывшей квартире Джона Леннона в Ливерпуле нашли три трупа
Фото: ЕРА

В Ливерпуле, в квартире, где жил музыкант группы The Beatles Джон Леннон, обнаружены три трупа: женщины и двух детей. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, полиция прибыла по вызову в квартиру, расположенную на первом этаже дома на Фолкнер-стрит в районе Токстет, во вторник вечером.

По подозрению в убийстве задержан 30-летний мужчина. Сейчас он госпитализирован.

В полиции считают, что преступление произошло на бытовой почве. Работают судмедэксперты.

Агентство отмечает, что Джон Леннон поселился в квартире на Фолкнер-стрит со своей первой женой Синтией вскоре после их свадьбы в 1962 году. Нынешним владельцем недвижимости является бывший менеджер The Beatles Брайан Эпштейн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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