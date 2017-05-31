В Таиланде дикие слоны грабят грузовики с фруктами

Об одном таком случае рассказал торговец ананасами из провинции Прачуапкхирикхан

В Таиланде агрессивные дикие слоны грабят грузовики, перевозящие фрукты. В основном это происходит в районе Хуа Хин в провинции Прачуапкхирикхан, сообщает Nation.

Об одном таком случае рассказал торговец ананасами.

По словам местного жителя, несколько дней назад он вез на грузовике груз ананасов. На дорогу в джунглях вышел большой слон и преградил ему путь. Затем животное стало хоботом таскать из кузова ананасы и есть их.

"Я очень испугался. Моя жена и наш сын были в грузовике. Мы были в пути, чтобы доставить на завод около девяти тонн ананаса", - рассказал мужчина.





Фото: nationmultimedia.com

Он отметил, что не мог обратиться за помощью, потому мобильная связь отсутствовала.

Случайно мимо проезжал полицейский автомобиль. Правоохранители вызвали сотрудников Национального парка Каенг Крачан, которые отогнали слона и спасли семью.

"Мы застряли с непредсказуемым и агрессивным слоном на 45 минут", - сказал таец.

Он сказал, что слышал, как дикие слоны грабили фруктовые грузовики не только ночью, но и днем.

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