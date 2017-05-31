Премьер Черногории: Уровень примитивизма Москвы поражает

Душко Маркович прокомментировал депортацию Россией черногорского депутата

Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что отношение России к Черногории характеризуется "невиданным примитивизмом и деструктивностью". Об этом сообщает портал CDM.me.

Так Маркович прокомментировал депортацию Россией черногорского депутата.

"Черногория проходит процесс развития демократии, но нас разочаровывает такое отношение к нашей стране. Поражает уровень деструктивности и примитивизма этого (российского, - ред.) режима", - сказал премьер.

Он также прокомментировал информацию о "черном списке" черногорских политиков. "Список нежелательных лиц в России остается тайной, и мы не будем знать, кто находится в этом списке. Это их (россиян, - ред.) обычная практика", - сказал Маркович.

29 мая 2017 года сообщалось, что депутат из Черногории, представитель Демократической партии социалистов Миодраг Вукович был задержан в московском аэропорту Домодедово и депортирован из России.

Сегодня СМИ сообщили, что премьер-министр Черногории Душко Маркович, председатель парламента Иван Брайович и президент Демократической партии социалистов Мило Джуканович попали в черный список граждан, которым запрещен въезд в Россию.

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