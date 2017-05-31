Премьер Черногории: Уровень примитивизма Москвы поражает
Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что отношение России к Черногории характеризуется "невиданным примитивизмом и деструктивностью". Об этом сообщает портал CDM.me.
Так Маркович прокомментировал депортацию Россией черногорского депутата.
"Черногория проходит процесс развития демократии, но нас разочаровывает такое отношение к нашей стране. Поражает уровень деструктивности и примитивизма этого (российского, - ред.) режима", - сказал премьер.
Он также прокомментировал информацию о "черном списке" черногорских политиков. "Список нежелательных лиц в России остается тайной, и мы не будем знать, кто находится в этом списке. Это их (россиян, - ред.) обычная практика", - сказал Маркович.
29 мая 2017 года сообщалось, что депутат из Черногории, представитель Демократической партии социалистов Миодраг Вукович был задержан в московском аэропорту Домодедово и депортирован из России.
Сегодня СМИ сообщили, что премьер-министр Черногории Душко Маркович, председатель парламента Иван Брайович и президент Демократической партии социалистов Мило Джуканович попали в черный список граждан, которым запрещен въезд в Россию.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:47
-
18:12
-
12:10
-
17:58
-
17:16