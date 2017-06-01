Президент Эстонии объяснила "фашистов" в стране пропагандой РФ

"Фашистов" в Эстонии найти не смогли, поэтому российской пропаганде пришлось их откуда-то привозить, сказала президент страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила российскую пропаганду в том, что она пытается искусственно показать "фашистов" в Эстонии. Об этом она сказала в интервью телеканалу Дождь.



"Конечно, были случаи, когда кому-то было необходимо показать, что в Эстонии есть фашисты. И их пришлось откуда-то привозить, потому что они не смогли найти в Эстонии. Мы хорошо пониманием, откуда это идет, - это российская пропаганда", - заявила Кальюлайд.



Президент страны заверила, что никто из эстонцев не хочет "проснутся и ощутить себя жителем Российской Федерации".



"Все хотят жить по европейским стандартам. Это касается жизни, свободы, ценностей, чтобы любой человек мог прикрепить к своей машине какой-нибудь своеобразный флаг и при этом не быть наказанным за то, что не поддерживает официальную точку зрения", - отметила президент.

26 мая Эстония выслала из страны двух российских консулов.

8 мая в Эстонии суд приговорил гражданина РФ к пяти годам тюремного заключения за сотрудничество со спецслужбами государства-агрессора.



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