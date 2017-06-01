Более 2,7 млн детей в мире живут в интернатах - ЮНИСЕФ

Дети в приютах сталкиваются с повышенным риском насилия, изнасилования и разрушительного влияния на их социальное и эмоциональное развитие

По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ, более 2,7 млн детей в мире живут в детских домах, интернатах и аналогичных учреждениях. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Из 100 тысяч детей в приютах находятся 120. В Центральной и Восточной Европе этот показатель в пять раз выше среднего - из 100 тысяч детей в интернатах и детских домах живут 666 человек.

"В приютах дети, которые и так уязвимы из-за разделения с семьей, сталкиваются с повышенным риском насилия, изнасилования и разрушительного влияния на их когнитивное, социальное и эмоциональное развитие", - заявил директор по защите детей ЮНИСЕФ Корнелиус Уильямс.

ЮНИСЕФ проанализировал ситуацию в 140 государствах. В организации вместе с тем заявили, что во многих странах нет точной информации, и они не дают данных, например, о том, сколько детей живут в частных учреждениях.

ЮНИСЕФ обратилась к правительствам с просьбой предоставить подобные сведения.

22 февраля сообщалось, что голодная смерть грозит 1,4 миллионам детей.

Сегодня в Украине отмечают Международный день защиты детей.

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