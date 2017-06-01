В отеле Трамп задержан мужчина со штурмовой винтовкой

Задержанным в столичном американском отеле оказался врач из Пенсильвании Брайан Молс

Вчера, 31 мая, в Вашингтоне полиция задержала 43-летнего мужчину, у которого была штурмовая винтовка, пистолет и 90 патронов, в известном отеле Трамп. Об этом сообщает NBC News.

Накануне он обнародовал запись в социальной сети, где советовался, какой отель выбрать - Хилтон или Трамп.

Полиция идентифицировала задержанного. Им оказался врач из Пенсильвании Брайан Молс. Во время допроса мужчина дал противоречивые показания о наличии оружия и цели поездки.

Начальник департамента полиции Вашигтона Питера Ньюшема отметил, что полицейские предотвратили потенциальную катастрофу.

Сейчас задержанному предъявлено обвинение в использовании незарегистрированного оружия и боеприпасов.

20 февраля сообщалось, что согласно данным исследования SIPRI, 74% экспорта оружия в мире приходится на США, Россию, Китай, Францию и Германию.

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