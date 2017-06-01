США ввели санкции против российских компаний за связи с КНДР
США добавили в санкционный список три российские компании и одного гражданина РФ за возможную причастность к ядерной программе КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.
В список внесен гражданин РФ Игорь Мичурин, связанный с компанией Korea Tangun Trading Corporation.
Кроме того, в список попали компании Ardis-Bearings LLC, "Независимая нефтегазовая компаниия" и ее дочка "ННК Приморнефтепродукт".
"Компания подписала контракт на поставки нефти в КНДР и предположительно поставила туда нефтепродуктов на сумму более $1 млн. ННК также могла быть вовлечена в схемы по обходу санкций в отношении КНДР", - говорится в сообщении.
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