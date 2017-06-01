США ввели санкции против российских компаний за связи с КНДР

В санкционный список внесены три российские компании и один гражданин РФ

США добавили в санкционный список три российские компании и одного гражданина РФ за возможную причастность к ядерной программе КНДР. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

В список внесен гражданин РФ Игорь Мичурин, связанный с компанией Korea Tangun Trading Corporation.

Кроме того, в список попали компании Ardis-Bearings LLC, "Независимая нефтегазовая компаниия" и ее дочка "ННК Приморнефтепродукт".

"Компания подписала контракт на поставки нефти в КНДР и предположительно поставила туда нефтепродуктов на сумму более $1 млн. ННК также могла быть вовлечена в схемы по обходу санкций в отношении КНДР", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.