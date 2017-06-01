В столице Филиппин неизвестные открыли огонь в ТРЦ - СМИ

В торгово-развлекательном комплексе слышны взрывы и выстрелы. Местные СМИ сообщают о раненых

В торгово-развлекательном центре в Маниле, столице Филиппин прогремел взрыв, а также слышны выстрелы. Местные СМИ сообщают о раненых внутри здания, передает Reuters.

ТРЦ "Resorts World Manila" на данный момент заблокирован. Пожарные сообщают о пламени на втором этаже здания.

Свидетели рассказали о двух вооруженных людях в масках и черной одежде внутри здания, однако эта информация еще не подтверждена. По словам источников журналистов, персонал заведения уже эвакуирован.

Представитель военных сообщил журналистам, что полиция и армия находятся на месте и отслеживают ситуацию.

28 мая сообщалось, что на острове Минданао на Филиппинах в результате боев между подразделениями правительственной армии и боевиками исламистских группировок, которые продолжаются с 24 мая, погибли уже более 100 человек.

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