В столице Филиппин неизвестные открыли огонь в ТРЦ - СМИ
В торгово-развлекательном центре в Маниле, столице Филиппин прогремел взрыв, а также слышны выстрелы. Местные СМИ сообщают о раненых внутри здания, передает Reuters.
ТРЦ "Resorts World Manila" на данный момент заблокирован. Пожарные сообщают о пламени на втором этаже здания.
Свидетели рассказали о двух вооруженных людях в масках и черной одежде внутри здания, однако эта информация еще не подтверждена. По словам источников журналистов, персонал заведения уже эвакуирован.
Представитель военных сообщил журналистам, что полиция и армия находятся на месте и отслеживают ситуацию.
28 мая сообщалось, что на острове Минданао на Филиппинах в результате боев между подразделениями правительственной армии и боевиками исламистских группировок, которые продолжаются с 24 мая, погибли уже более 100 человек.
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