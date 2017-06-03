Трамп назначит министром ВМС инвестбанкира Ричарда Спенсера - СМИ

Трамп планирует назначить министром ВМС Ричарда Спенсера, руководителя инвесткомпании Fall Creek Management

Президент США Дональд Трамп планирует назначить министром ВМС Ричарда Спенсера. Об этом сообщает The Hill.



Спенсер служил в ВМС США с 1976 по 1981 год. После этого он до 2008 года занимал пост финансового директора компании Intercontinental Exchange.



В настоящее время Ричард Спенсер руководит инвестиционной компанией Fall Creek Management. В декабре прошлого года Спенсер был назначен советником начальника штаба ВМС.



О том, что Спенсер может стать министром ВМС Штатов, заговорили еще в марте. Первый кандидат, Филипп Билден, отказался от должности, сославшись на личные и деловые интересы.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.