Трамп назначит министром ВМС инвестбанкира Ричарда Спенсера - СМИ
Президент США Дональд Трамп планирует назначить министром ВМС Ричарда Спенсера. Об этом сообщает The Hill.
Спенсер служил в ВМС США с 1976 по 1981 год. После этого он до 2008 года занимал пост финансового директора компании Intercontinental Exchange.
В настоящее время Ричард Спенсер руководит инвестиционной компанией Fall Creek Management. В декабре прошлого года Спенсер был назначен советником начальника штаба ВМС.
О том, что Спенсер может стать министром ВМС Штатов, заговорили еще в марте. Первый кандидат, Филипп Билден, отказался от должности, сославшись на личные и деловые интересы.
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