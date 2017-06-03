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Трамп назначит министром ВМС инвестбанкира Ричарда Спенсера - СМИ

03.06.2017 09:48
Трамп планирует назначить министром ВМС Ричарда Спенсера, руководителя инвесткомпании Fall Creek Management
Трамп назначит министром ВМС инвестбанкира Ричарда Спенсера - СМИ
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп планирует назначить министром ВМС Ричарда Спенсера. Об этом сообщает The Hill.

Спенсер служил в ВМС США с 1976 по 1981 год. После этого он до 2008 года занимал пост финансового директора компании Intercontinental Exchange.

В настоящее время Ричард Спенсер руководит инвестиционной компанией Fall Creek Management. В декабре прошлого года Спенсер был назначен советником начальника штаба ВМС.

О том, что Спенсер может стать министром ВМС Штатов, заговорили еще в марте. Первый кандидат, Филипп Билден, отказался от должности, сославшись на личные и деловые интересы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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