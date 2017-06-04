В Болгарии микроавтобус с беженцами попал в ДТП: есть погибшие
04.06.2017 13:54
У 16-летнего водителя микроавтобуса не было водительских прав, отметили правоохранители
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В Болгарии микроавтобус с беженцами из Афганистана и Пакистана попал в ДТП, погибли 10 человек. Об этом сообщает Reuters.
"Микроавтобус, перевозивший опрокинулся утром в воскресенье на шоссе недалеко от города Пазарджик на юге Болгарии. Погибли 10 человек", - отмечается в сообщении.
Семеро были травмированы во время ДТП.
Как выяснилось, 16-летний болгарский водитель микроавтобуса, у которого не было водительских прав, также погиб при аварии.
У беженцев не было никаких документов.
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