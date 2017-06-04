Теракт в Лондоне: все самое важное об атаке в британской столице
В центре Лондона этой ночью произошла серия террористических атак, совершенных группой из трех человек. Злоумышленники на фургоне наехали на случайных прохожих, после чего напали с ножами на людей на улице и в баре. В результате теракта погибли семь человек, 48 были доставлены в больницы. Полиция ликвидировала всех троих нападавших. По мнению властей, атаку совершили радикальные исламисты.
Белый фургон и мужчины с ножами
Около 00:00 4 июня по киевскому времени белый фургон на большой скорости врезался в пешеходов на Лондонском мосту, сбив около шести человек. Автомобиль продолжил движение и вскоре был замечен у расположенного рядом рынка Боро-маркет. Из машины выбежали трое вооруженных ножами мужчин, которые стали нападать на прохожих, а также атаковали посетителей одного из баров.
На розыск и задержание злоумышленников были направлены вооруженные наряды полиции. Произошедшее было квалифицировано как теракт. В СМИ и соцсетях появлялись сообщения как о задержании, так и о ликвидации предполагаемых террористов, однако правоохранители не подтверждали эту информацию.
Около 06:00 по Киеву полиция сообщила о ликвидации троих вооруженных подозреваемых. На их телах были обнаружены муляжи поясов смертников. Других участников атак не выявлено, однако жителей Лондона призвали сохранять бдительность.
По последним данным, в результате нападений погибли семь человек, 48 пострадавших госпитализированы, некоторые - в критическом состоянии. В ходе атак пострадали и иностранные граждане, в частности двое французов и двое австралийцев, а также один полицейский.
Еще один инцидент с нанесением ножевых ранений этой ночью произошел в лондонском районе Воксхолл, однако в полиции сообщили, что он не связан с двумя другими атаками и не является терактом.
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Выборы не отменят
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела экстренное заседание правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям и заявила о необходимости изменения антитеррористической стратегии страны.
Мэй подчеркнула, что назначенные на 8 июня парламентские выборы, несмотря на теракт, перенесены не будут, однако предвыборную кампанию правящих консерваторов приостановят на один день.
Мировые лидеры уже выразили соболезнования в связи с трагедией. А президент США Дональд Трамп попутно предложил запретить въезд в Штаты гражданам ряда мусульманских стран.
Кто может стоять за терактом
Ответственность за теракт в центре британской столицы пока на себя никто не взял. Мэй выразила уверенность, что нападавшие были радикальными исламистами. Более подробной информации об их личностях пока нет.
В Лондоне полиция в ходе спецоперации возле дома одного из предполагаемых террористов задержала 12 человек, которые могут быть причастны к нападениям.
По предварительным данным МВД Великобритании, ночные атаки в Лондоне и теракт в Манчестере 22 мая не связаны между собой.
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