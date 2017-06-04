Путин заявил, что практически не разговаривал с Флинном

По словам главы РФ, он даже не знал, рядом с кем сидит на ужине в честь Russia Today

Президент России Владимир Путин практически не разговаривал с бывшим советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном, когда они сидели рядом на ужине в Москве в 2015 году. Об этом Путин заявил в интервью NBC News.

По словам главы РФ, это был обычный ужин в честь российской телекомпании Russia Today.

"Когда я приехал на мероприятие для нашей компании Russia Today и сел за стол, рядом со мной был джентльмен, сидящий по одну сторону. Я произнес речь, потом мы поговорили о другом, я встал и ушел, а потом мне сказали: "Вы знаете, что там был американский джентльмен. Он был вовлечен в некоторые дела. Он раньше был в службе безопасности"... вот и все. Я даже не разговаривал с ним ... Это уровень моего знакомства с мистером Флинном", - сказал Путин.





Майкл Флинн и Владимир Путин, 10 декабря 2015 года (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп уволил Флинна в феврале за то, что он не раскрыл содержание своих бесед с послом России в США Сергеем Кисляком и ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса по поводу этих разговоров.

В мае Флинн отказался давать показания перед Сенатом о связях с РФ, однако позже согласился показать Сенату документы для расследования вмешательства РФ. Также он предлагал дать показания о связях с РФ в обмен на иммунитет.

Еще позже выяснилось, что зять и помощник Трампа Джаред Кушнер и посол Кисляк обсуждали возможность создания секретного и безопасного канала связи между переходной командой Трампа и Кремлем. На той встрече в Trump Tower присутствовал также и Флинн.

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