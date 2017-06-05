На Эвересте появилась точка доступа wi-fi
05.06.2017 03:32
На самой высокой горе теперь есть возможность заходить в интернет, что может спасти жизни людей
Фото: EPA
На горе Эверест появилась точка доступа к wi-fi. Об этом сообщает VentureBeat.
Доступ к интернету здесь имеет жизненно важное значение, учитывая количество несчастных случаев, которые происходят на самой высокой точке планеты.
Точку доступа установила компания Everest Link, которая обеспечивает более 200 других точек wi-fi в регионе.
До 2000 года единственным средством связи были письма, которые иногда доставляли вертолетом.
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