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На Эвересте появилась точка доступа wi-fi

05.06.2017 03:32
На самой высокой горе теперь есть возможность заходить в интернет, что может спасти жизни людей
На Эвересте появилась точка доступа wi-fi
Фото: EPA

На горе Эверест появилась точка доступа к wi-fi. Об этом сообщает VentureBeat.

Доступ к интернету здесь имеет жизненно важное значение, учитывая количество несчастных случаев, которые происходят на самой высокой точке планеты. 

Точку доступа установила компания Everest Link, которая обеспечивает более 200 других точек wi-fi в регионе. 

До 2000 года единственным средством связи были письма, которые иногда доставляли вертолетом. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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