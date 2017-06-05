Повстанцы в Сирии отбили у исламистов плотину около Ракки

До Ракки, которую контролируют террористы Исламского государства, остается 22 километра

В Сирии повстанцы, которых поддерживает США, отбили у террористов ИГ главную плотину на Евфрате. Об этом сообщает Reuters.



Это последний пункт на пути к Ракке - плотина находится в 22 км от города, которого исламисты считают своей столицей. В курдской группировке заявили, что операция по освобождению Ракки начнется через несколько дней.

Повстанцы сейчас контролируют все плотины на Евфрате.

Ранее сирийские повстанцы выбили террористов ИГ из города Табка на западе от Ракки.

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