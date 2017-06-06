Катар заплатил $1 млрд террористам в качестве выкупа - СМИ

По данным источников Financial Times, Катар заплатил террористам деньги в качестве выкупа за членов правящей семьи, захваченных в Ираке

Катар заплатил $1 млрд террористам в качестве выкупа за 26 членов правящей семьи, захваченных в Ираке во время охоты, а также 50 человек, плененных террористами в Сирии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, участвовавшие в проведении сделки.

Деньги Катар заплатил, в частности, группировкам в Сирии, приближенным к Аль-Каиде.

Сделка, проведенная в апреле, вызвала обеспокоенность соседей Катара в отношении роли этого государства в регионе, охваченном конфликтом.

Как сообщалось ранее, дипломатические отношения с Катаром разорвали Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Королевство Бахрейн, Ливия, Мальдивская Республика и Йемен. Причиной прекращения дипотношений названа поддержка Катаром терроризма.

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