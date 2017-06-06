Полиция назвала имя третьего исполнителя теракта в Лондоне

Он был гражданином Италии и выходцем из Марокко

Третьим участником атаки на Лондонском мосту был гражданин Италии и выходец из Марокко Юссеф Загба, сообщает британская полиция. Ранее он не привлекал внимания британских спецслужб. Об этом сообщает Би-би-си.

Накануне Скотленд-Ярд назвал имена двух нападавших: это 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан. Оба проживали в районе Баркинг на востоке Лондона.

Как сообщает итальянская газета Corriere della Sera, мать Загбы проживает на севере Италии, а сам он родился в марокканском городе Фес в 1995 году.

По данным издания, Загба был задержан в аэропорту Болоньи в 2016 году при попытке улететь в Сирию.





Юссеф Загба (фото - EPA)

Во вторник стало известно имя второй жертвы нападения: это гражданка Австралии Кирсти Боден.

Накануне Скотленд-Ярд сообщил, что 12 человек, арестованных в ходе расследования теракта в Лондоне, отпущены на свободу без предъявления обвинений.

5 июня сообщалось, что полиция назвала имена двух из троих исполнителей теракта.

Это 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан. Они жили на востоке Лондона.

Батт - уроженец Пакистана с британским паспортом. Он был известен полиции и МИ-5. Однако никаких данных о том, что данное нападение планировалось, не было. Другой нападавший - Рашид Редуан - ранее спецслужбам известен не был.

Террористическая организация Исламское государство взяло на себя ответственность

3 июня 2017 года в центре Лондона произошла серия террористических атак: фургон врезался в пешеходов, после чего трое выбежавших из него мужчин с ножами стали нападать на людей. В результате теракта погибли семь человек, около 50 пострадали. Нападавшие были ликвидированы полицией.

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