Коалиция нанесла удар по силам Асада в Сирии
Международная коалиция по борьбе с террористами ИГ во главе с США нанесли удар по правительственным силам в Сирии. Об этом заявили в Пентагоне, передает Радио Свобода.
Удар нанесли по силам Башара Асада, когда они подошли к базе коалиции с танками, артиллерией и зенитным оружием на юге Сирии.
В Пентагоне отметили, что проправительственные войска проигнорировали несколько предупреждений коалиции.
Точное место не называют. Но в последние несколько недель в коалиции сообщали, что боевики отказываются покинуть территорию около Танфа, где американские военные тренируют повстанцев и нет террористов ИГ.
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