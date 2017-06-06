Коалиция нанесла удар по силам Асада в Сирии

В Пентагоне сообщили, что удар по силам Асада нанесли, когда те подошли к базе коалиции и не отреагировали на несколько предупреждений

Международная коалиция по борьбе с террористами ИГ во главе с США нанесли удар по правительственным силам в Сирии. Об этом заявили в Пентагоне, передает Радио Свобода.



Удар нанесли по силам Башара Асада, когда они подошли к базе коалиции с танками, артиллерией и зенитным оружием на юге Сирии.



В Пентагоне отметили, что проправительственные войска проигнорировали несколько предупреждений коалиции.



Точное место не называют. Но в последние несколько недель в коалиции сообщали, что боевики отказываются покинуть территорию около Танфа, где американские военные тренируют повстанцев и нет террористов ИГ.

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