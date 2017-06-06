В метро Тегерана столкнулись два поезда: ранены десятки людей

Один поезд остановился на станции из-за технического сбоя, когда в него въехал второй

В Тегеране два поезда столкнулись на станции метро Тарашт. Травмировались по меньшей мере 48 пассажиров, передает AP со ссылкой на государственное информагентство.



Один поезд ударился в остановившийся на станции из-за технического боя другой состав.



Власти закрыли станцию. К ней вызвали семь машин скорой помощи.



В метро Тегерана пять линий протяженностью около 200 км.



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