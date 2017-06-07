В штате Юта на улице произошла стрельба: погибли три человека
07.06.2017 04:55
Среди погибших женщина, подросток и предполагаемый стрелок
Скриншот видео
В городе Сэнди штата Юта недалеко от начальной школы произошла стрельба. Погибли двое взрослых и подросток, сообщает KSL.
Еще двое подростков получили ранения, один из них - в критическом состоянии.
В ходе стрельбы погибла женщина, подросток и сам подозреваемый стрелок. Мотивы стрелявшего пока не установлены.
Вход в начальную школу перекрыли.
5 мая в Орландо, штат Флорида, открыл стрельбу в офисе недовольный экс-сотрудник компании. Погибли пять человек.
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