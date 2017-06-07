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В штате Юта на улице произошла стрельба: погибли три человека

07.06.2017 04:55
Среди погибших женщина, подросток и предполагаемый стрелок
В штате Юта на улице произошла стрельба: погибли три человека
Скриншот видео

В городе Сэнди штата Юта недалеко от начальной школы произошла стрельба. Погибли двое взрослых и подросток, сообщает KSL.

Еще двое подростков получили ранения, один из них - в критическом состоянии. 

В ходе стрельбы погибла женщина, подросток и сам подозреваемый стрелок. Мотивы стрелявшего пока не установлены. 

Вход в начальную школу перекрыли. 

5 мая в Орландо, штат Флорида, открыл стрельбу в офисе недовольный экс-сотрудник компании. Погибли пять человек.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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