В штате Юта на улице произошла стрельба: погибли три человека

Среди погибших женщина, подросток и предполагаемый стрелок

В городе Сэнди штата Юта недалеко от начальной школы произошла стрельба. Погибли двое взрослых и подросток, сообщает KSL.



Еще двое подростков получили ранения, один из них - в критическом состоянии.



В ходе стрельбы погибла женщина, подросток и сам подозреваемый стрелок. Мотивы стрелявшего пока не установлены.

Вход в начальную школу перекрыли.



5 мая в Орландо, штат Флорида, открыл стрельбу в офисе недовольный экс-сотрудник компании. Погибли пять человек.

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