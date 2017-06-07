Кризис в Персидском заливе: Трамп одобрил решение стран по Катару

Катар остается союзником США, на территории которого расположена крупнейшая база ВВС США в регионе. Это не помешало Трампу сделать резкое заявление.

Американский президент Дональд Трамп определился с позицией по дипломатическому кризису между арабскими странами Персидского залива, одобрив действия ближневосточных государств против союзника США Катара, где также расположена крупнейшая американская авиабаза в регионе. Об этом пишет агентство Reuters.

"Классно видеть, что визит с Саудовскую Аравию и встреча с королем и (лидерами) 50 стран уже приносит результаты. Они заявили, что займут жесткую линию против финансирования экстремизма, и все ниточки ведут в Катар. Возможно, это начало конца ужасам терроризма", - написал Трамп у себя в Twitter.

Позднее президент США созвонился с лидером саудитов королем Салманом и в разговоре акцентировал внимание на том, что миру нужно "единство" государств Персидского залива.

Вместе с тем, на фоне заявлений Трампа в Пентагоне отметили "крепкую приверженность Катара региональной безопасности" за расположение на своей территории американской авиабазы с восьмитысячным контингентом. Глава Минобороны США Джеймс Мэттис вчера обсудил ситуацию в регионе со своим катарским коллегой.

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5 июня 2017 года власти ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн и Египта заявили о прекращении дипотношений с Катаром за поддержку терроризма, в частности ИГ. Позже восточное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика, Йемен, Маврикий и Мавритания также разорвали дипломатические отношения с этой страной.



Катар заявил, что открыт к переговорам для решения кризиса и не считает конфронтацию решением проблемы.

По словам спикера Госдепа, страны, которые ввели такие санкции против Катара, не уведомили об этом США до самого разрыва дипотношений.

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