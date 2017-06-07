Выборы во Франции: лоббист Кремля проиграл кандидату от Макрона

Обнародованы результаты первого тура парламентских выборов во Франции, которые уже состоялись в 11-ти из 577 округов

Представитель партии Республиканцы Тьерри Мариани, который организовывал поездки французских депутатов во временно оккупированный Россией Крым, в первом туре парламентских выборов во Франции проиграл в 11-м заграничном округе, который представляет французов, проживающих в постсоветских странах и Азии.

Как сообщает пресс-служба МИД Франции, пророссийский политик набрал 18,78% голосов избирателей, тогда как победителем стала Анн Генете от пропрезидентской партии Республика Вперед! с 54,11% голосов.

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Всего из 11 округов, где уже прошли выборы, кандидаты поддерживающей Эмманюэля Макрона партии победили в 10-ти.

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Второй тур выборов в парламент Франции состоится в трех из 11-ти уже проголосовавших округов: в восмьи остальных победили кандидаты уже в первом с более 50% голосов.

Выборы на территории Франции в Национальное собрание страны пройдут в два тура - 11 и 18 июня. На них будут избраны 577 депутатов.

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