Молдова отказалась выплачивать Газпрому долги Приднестровья

Додон заявил, что Молдова не будет платить за использованный в Приднестровье газ. Он надеется на аннулирование долга

Республика Молдова не будет оплачивать долги непризнанного Приднестровья за природный газ. Об это заявил президент Игорь Додон, передает Укринформ.

Уточняется, что сумма долга составляет более $6 млрд.

"Нужно поставить точку в этом вопросе. Граждане Республики Молдова не будут оплачивать долги Приднестровья за газ. Когда мы придем к политическому урегулированию Приднестровского конфликта, нужно будет найти консенсус", - сказал Додон.

Президент Молдовы предположил, что решением в будущем может стать аннулирование долгов, добавив, что этот вопрос уже обсуждался с руководством российского Газпрома.

Также Додон выразил надежду, что со следующего года РФ снизит для Молдовы цену на природный газ.

30 мая Додон заявил, что объявление персонами нон грата пятерых российских дипломатов в Молдове - это "возмутительный жест" со стороны правительства Молдовы.

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