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Во время учений в Черное море упал военный вертолет Болгарии

09.06.2017 16:39
Вертолет упал при выполнении одного из заданий тактических учений Черное море-2017
Во время учений в Черное море упал военный вертолет Болгарии
Фото: скриншот видео

Сегодня в 12:30 недалеко от Варны во время учений в Черном море упал болгарский военный вертолет AS Пантер - 565 MB. Об этом сообщает БГНЕС.

В результате инцидента троим членам экипажа удалось выжить, однако состояние одного из них тяжелое. 

Они доставлены в больницу.

Вертолет упал при выполнении одного из заданий тактических учений Черное море-2017.

По факту падения вертолета ведется расследование.

4 мая в Башкирии разбился вертолет Robinson с тремя людьми на борту/

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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