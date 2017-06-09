Во время учений в Черное море упал военный вертолет Болгарии
09.06.2017 16:39
Вертолет упал при выполнении одного из заданий тактических учений Черное море-2017
Фото: скриншот видео
Сегодня в 12:30 недалеко от Варны во время учений в Черном море упал болгарский военный вертолет AS Пантер - 565 MB. Об этом сообщает БГНЕС.
В результате инцидента троим членам экипажа удалось выжить, однако состояние одного из них тяжелое.
Они доставлены в больницу.
Вертолет упал при выполнении одного из заданий тактических учений Черное море-2017.
По факту падения вертолета ведется расследование.
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