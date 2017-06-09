Во время учений в Черное море упал военный вертолет Болгарии

Вертолет упал при выполнении одного из заданий тактических учений Черное море-2017

Сегодня в 12:30 недалеко от Варны во время учений в Черном море упал болгарский военный вертолет AS Пантер - 565 MB. Об этом сообщает БГНЕС.

В результате инцидента троим членам экипажа удалось выжить, однако состояние одного из них тяжелое.

Они доставлены в больницу.

Вертолет упал при выполнении одного из заданий тактических учений Черное море-2017.

По факту падения вертолета ведется расследование.

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