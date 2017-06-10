Президент Румынии: НАТО нужно сдерживать РФ, чтобы вести диалог

Йоханнис заявил, что без политики сдерживания вести разговор с агрессивной РФ невозможно

Переговоры с агрессивной Россией о ее поведении в регионе возможны лишь при условии наличия политики сдерживания ее со стороны НАТО. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, передает Укринформ.

"Я считаю, нам нужен диалог, но с другой стороны нам нужно и то, над чем мы работаем в НАТО - мощная политика сдерживания. Такая комбинация - сдерживание и диалог - должны привести к решению, которое станет приемлемым для всех сторон", - сказал он.

Президент Румынии подчеркнул, что агрессия РФ против соседних государств вызывает обеспокоенность в регионе.

"Я считаю, мы должны быть очень четкими, откровенными и непосредственными, если мы говорим о России и с Россией", - резюмировал он.

Читайте также: Путин от нас уже не отвяжется

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.