В Британии завершили подсчет голосов на досрочных выборах
10.06.2017 05:28
Партия Мэй, согласно окончательным результатам, получила 318 мест в палате общин
Фото: ЕРА
В Великобритании завершился подсчет голосов на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает The Guardian.
Согласно окончательным результатам, консервативная партия действующего премьер-министра Терезы Мэй получила в палате общин 318 мест, лейбористы - 262, Шотландская национальная партия - 35, а Либерально-демократическая - 12.
Как сообщалось ранее, после досрочных выборов в состав палаты общин войдет 207 женщин-депутатов.
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