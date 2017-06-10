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В Британии завершили подсчет голосов на досрочных выборах

10.06.2017 05:28
Партия Мэй, согласно окончательным результатам, получила 318 мест в палате общин
В Британии завершили подсчет голосов на досрочных выборах
Фото: ЕРА

В Великобритании завершился подсчет голосов на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно окончательным результатам, консервативная партия действующего премьер-министра Терезы Мэй получила в палате общин 318 мест, лейбористы - 262, Шотландская национальная партия - 35, а Либерально-демократическая - 12. 

Как сообщалось ранее, после досрочных выборов в состав палаты общин войдет 207 женщин-депутатов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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