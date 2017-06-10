Трамп и Путин впервые встретятся на саммите G-20 - СМИ
10.06.2017 05:44
Саммит Большой двадцатки пройдет в июле
Фото: ЕРА
Первая встреча президента США Дональда Трампа и главы Российской Федерации Владимира Путина состоится на саммите G-20. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой заявление представителя администрации американского президента, сделанное журналистам в самолете.
Встреча лидеров Большой двадцатки пройдет в Гамбурге 7 и 8 июля.
Встреча Трампа и Путина состоится на фоне растущего внимания к расследованию вмешательства РФ в президентские выборы в США.
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