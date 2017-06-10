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Трамп и Путин впервые встретятся на саммите G-20 - СМИ

10.06.2017 05:44
Саммит Большой двадцатки пройдет в июле
Трамп и Путин впервые встретятся на саммите G-20 - СМИ
Фото: ЕРА

Первая встреча президента США Дональда Трампа и главы Российской Федерации Владимира Путина состоится на саммите G-20. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой заявление представителя администрации американского президента, сделанное журналистам в самолете.

Встреча лидеров Большой двадцатки пройдет в Гамбурге 7 и 8 июля.

Встреча Трампа и Путина состоится на фоне растущего внимания к расследованию вмешательства РФ в президентские выборы в США.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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