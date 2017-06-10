Выборы в Британии: ближайшие советники Мэй ушли в отставку

Ключевые советники британского премьера Терезы Мэй ушли в отставку после потери партией большинства в парламенте





Тимоти объявил об отставке в открытом письме, размещенном на сайте консерваторов, а отставку Хилл подтвердил пресс-секретарь Консервативной партии.





"Вчера я ушел в отставку с должности советника премьер-министра. Очевидно, что общий результат выборов был огромным разочарованием. Я беру на себя ответственность за участие в этой избирательной кампании", - сообщил Тимоти в письме.





Оба советника были подвергнуты критике за их роль в кампании и управлении офисом Мэй: Тимоти - за разработку пунктов о социальном обеспечении в программе Консервативной партии, Хилл - за хамство в общении с одним из членов правительства. Старшие представители команды британского премьера настаивали на их отставке.





ред.) остаются другие фигуры, такие как "Были предупреждения, что Мэй может столкнуться с проблемой лидерства уже в понедельник, если эти двое не уйдут в отставку. Депутаты заявили, что отставка Тимоти и Хилл была единственным выходом для Мэй в то время, как наготове (занять место премьера, -.) остаются другие фигуры, такие как Борис Джонсон ", - отмечают журналисты The Guardian.





На выборах 8 июня консерваторы утратили большинство в Палате общин, получив 318 из 650 депутатских мест. Чтобы сохранить власть им пришлось заключить союз с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии, которая получила на выборах 10 мест. Тереза Мэй отказалась уйти в отставку из-за итогов выборов.





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