Экс-министр финансов Британии назвал Терезу Мэй "живым трупом"

По мнению Осборна, дни Мэй в кресле главы британского правительства сочтены

Бывший министр финансов в правительстве Дэвида Кэмерона Джордж Осборн назвал премьер-министра Британии Терезу Мэй "живым трупом" и предположил, что ее дни в качестве главы британского кабинета сочтены. Об этом он заявил в утреннем телешоу Би-би-си.

По мнению Осборна, сейчас в британской политике остается только один вопрос - как долго лидер тори удержится у власти. Осборн считает, что нынешний министр иностранных дел Борис Джонсон ведет борьбу за то, чтобы сменить Мэй на посту лидера партии и стать премьер-министром.

В программе выступил также лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. По его словам, он вполне готов к проведению новых досрочных выборов, на которых лейбористы, по его мнению, способны добиться решающего успеха.

"Многие меры консерваторов, направленные на выход из ЕС, теперь не имеют шансов на осуществление, в том числе и законопроект об отмене всех европейских законов и регуляций на территории Британии", - заявил, в частности, Корбин.

Как сообщалось ранее, Мэй сформирует в Британии консервативное правительство меньшинства.

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