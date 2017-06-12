В Риме будут штрафовать за купание в исторических фонтанах

За купание в фонтанах предусмотрен штраф от 40 до 240 евро

Власти Рима запретили купаться в исторических фонтанах. Об этом сообщает Associated Press.

Мэр Рима Вирджиния Раджи, подписала указ, запрещающий купаться в фонтанах, сидеть или лазить по ним,а также сорить и есть у фонтанов.

За нарушение запрета предусмотрен штраф от 40 до 240 евро.

Мэрия Рима приняло решение с целью защиты около 40 фонтанов, которые имеют художественную и историческую ценность,среди которых фонтан ди Треви, фонтан Четырех рек и Аква-Паола,

Некоторые из исторических памятников в последние годы были испорчены или загрязнены.

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