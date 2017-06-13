Визит Трампа в Лондон отрабатывается - Белый дом

В Белом доме фактически опровергли инфомрацию, чо Трамп переносит анонсированный визит к премьеру Мэй из-за возможных антитрамповских протестов

Администрация президента США Дональда Трампа продолжается готовить его визит в Лондон и отрабатывает конкретные даты поездки. Об этом сказал спикер Белого дома Шон Спайсер, передает Укринформ.



Пока нет информации, когда может состояться визит.



Ранее CNN не получил подтверждения в Вашингтоне, что Трамп якобы отложит визит в Лондон к премьер-министру Британии Терезе Мэй из-за неких опасений протестов.

The Guardian сообщила, что во время пятничного телефонного разговора с Мэй президент США будто бы переживал из-за неких антитрамповских настроений в британском обществе.

В офисе Мэй также опровергают такие сообщения СМИ, говоря о том, что "никаких изменений в планах нет".

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