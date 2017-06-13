США хотят уничтожить российскую экономику - Путин

Владимир Путин предполагает, что США намерены уничтожить российскую экономику, чтобы забрать ядерный арсенал РФ

Президент России Владимир Путин допустил возможность того, что США хотят уничтожить экономику и сменить руководство страны, чтобы в конечном итоге забрать ядерный арсенал РФ. Об этом он заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, сообщают российские РИА Новости.

"Такой вариант мысли, такой вариант политики возможен. Если это так, я думаю, что это ошибочная политика именно потому, что такой взгляд на отношения с Россией не нацелен в будущее. Люди, которые так думают, не смотрят как минимум на 25-50 лет вперед. А если бы они взглянули на это, то, наверно, выстраивали бы отношения с Россией в другом ключе и не старались бы Россию превратить в своего вассала", - сказал Путин.

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