Трамп может уволить расследователя по делу о связях с РФ - CNN
Американский президент Дональд Трамп размышляет над возможным увольнением Роберта Мюллера, который был директором ФБР при Буше-младшем и Обаме, а при нынешней администрации работает спецсоветником по расследованию вмешательства РФ в выборы 2016 года. Об этом со ссылкой на друга президента - гендиректора Newsmax Media Криса Рудди - сообщил канал CNN.
"Думаю, он рассматривает возможность лишения полномочий спецсоветника. Полагаю, он взвешивает такой вариант", - сказал он в передаче PBS NewsHour.
По данным близкого к Трампу источника, президенту "многие" в команде советуют избегать таких "драматических шагов".
При этом пресс-атташе Белого дома Шон Спайсер утверждает, что Рудди не мог разговаривать с президентом США на такие темы, а давать комментарии по этому вопросу может только сам Трамп или его адвокаты.
Читайте также: Гордость и смятение в Белом Доме
Бизнес на ЛІГА.net
-
10:45
-
10:13
-
08:45
-
09:37
-
09:13
Новости партнеров
- 47217
- 29632
- 27927
- 18139
- 17871