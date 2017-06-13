В Молдове хотят запретить ретрансляцию российской телепропаганды

Инициаторы законопроекта отмечают, что речь идет не о полном запрете вещания телеканалов страны-агрессора, а об исключении некоторых программ

В парламенте Молдовы зарегистрирован законопроект о борьбе с иностранной пропагандой, призванный запретить ретрансляцию в стране пропагандистских передач российских телеканалов. Об этом сообщил спикер законодательного органа Андриан Канду, передает портал Publika.md.



"Телеканалам (будет) разрешено показывать информационно-аналитические программы, выпуски новостей и программы на военную тематику только о странах Евросоюза, США, Канаде, других государствах Европейской конвенции о трансграничном телевидении (Россия не ратифицировала этот документ - ред.). Ограничения коснутся только новостей и информационно-аналитических программ", - сказал он.



Канду добавил, что за нарушение закона будут предусмотрены санкции, в том числе финансовые, вплоть до отзыва лицензии на вещание.

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Лидер Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк, являющийся автором этой законодательной инициативы, подчеркнул, что законопроект не запрещает ретрансляцию российских телеканалов.



"Речь идет об информационной безопасности государства. Эта инициатива не приведет к закрытию телеканалов, ретранслируемых из РФ, как наверняка будут некоторые спекулировать", - заявил он.

29 мая 2017 года президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным назвал российские СМИ Russia Today и Sputnik пропагандистскими.



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