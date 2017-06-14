Переговоры о Brexit начнутся на следующей неделе - Мэй
Переговоры о выходе Великобритании из состава Европейского Союза начнутся, согласно графику, на следующей неделе в Брюсселе. Об этом сообщила премьер-министр Тереза Мэй во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает AFP.
Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что двери ЕС будут всегда открыты перед Великобританией.
Премьер Британии также заявила, что намерена придерживаться графика и курса, определенных ранее, и переговоры начнутся в срок.
После парламентских выборов в Британии на прошлой неделе Мэй приняла решение формировать в стране правительство меньшинства.
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