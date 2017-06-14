Сешнс: Я не влиял на решение о летальном оружии для Украины

Генпрокурор США заявил, что не участвовал в принятии решения Республиканской партией, которое исключило предоставление Украине летального оружия

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс отрицает свое влияние на изменение внешней политики по отношению к Украине в вопросе предоставления летального оружия. Об этом он заявил во время слушаний в Сенате.

Сешнс был членом дипломатической команды, которая изменила закон о внешней политике Республиканской партии, подчеркнул сенатор Марк Рубио, и в связи с этим задал вопрос, участвовал ли генпрокурор в принятии решений, которые исключили требование предоставить Украине летальное оружие.

Сешнс ответил, что не принимал участия в работе этой команды и не может вспомнить любое свое участие конкретно в этом процессе.

"Я не помню, была ли дискуссия по данному вопросу", - сказал генпрокурор США.

Как сообщалось ранее, Сешнс также заявил во время выступления в Сенате под присягой, что предположения о том, что он мог быть причастным к вмешательству в президентские выборы в США, нарушению демократического процесса и имел контакты с российскими чиновниками - это "ужасная ложь".

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