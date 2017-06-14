Над Черным морем показались бирюзовые вихри: фото из космоса
Спутник Aqua NASA запечатлел цветение фитопланктона в Черном море, которое выглядит как бирюзовые завитки над поверхностью моря. Фото размещено на сайте NASA.
Фитопланктон - это плавающие микроскопические организмы, которые питаются, поглощая энергию солнечного света и растворенных питательных веществ. В Черное море обильный поток воды из рек, таких как Дунай и Днепр, переносит питательные вещества.
Частый процесс цветения планктона может привести к понижению количества кислорода в воде и в конечном итоге к умертвлению морской жизни.
Фото: NASA
Одним из видов фитопланктона в Черном море являются кокколитофоры - микроскопический планктон, покрытый белой оболочкой из карбоната кальция. Скопление фитопланктона в больших количествах из космоса выглядит как разлитое молоко.
Другие типы фитопланктона могут сильно отличаться в спутниковых снимках.
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