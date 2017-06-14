Пожара такого масштаба не было в Лондоне 29 лет: есть погибшие

Спасатели назвали пожар в многоэтажке Лондона беспрецедентным случаем

В результате пожара в 27-этажном здании Лондона погибли несколько человек. Об этом сообщает The Guardian.

Комиссар пожарной службы Дени Баттон подтвердила гибель нескольких человек, однако не смогла назвать точное количество жертв.

"Это беспрецедентный случай. За свои 29 лет на работе пожарного, я никогда не видела пожара такого масштаба", - отметила она.

14 июня сообщалось, что травмы получили 30 человек.

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